Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Республиканцы в Сенате США 8 декабря продемонстрировали готовность попытаться отменить указ президента Джо Байдена о вакцинации от коронавируса работников частного сектора. Их законадательная инициатива, по всей вероятности, получила достаточную поддержку со стороны демократов, сообщает Reuters.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

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Республиканец Майкл Браун сегодня позже, как ожидается, появится в здании Сената, чтобы организовать голосование в рамках закона, позволяющего Конгрессу отменять исполнительные приказы.

Данный законопроект скорее всего будет одобрен в Сенате, но ему будет угрожать вето президента. Однако инициатива, отмечает издание, вероятно сможет дать отпор правилам Белого дома о вакцинации, приписывающие частным компаниям прививать работников.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.