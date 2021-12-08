Сыктывкар, 8 декабря, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Республике Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 340 359 человек. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Владимир Уйба.

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«У нас очень большой остаток вакцины — более 126 тысяч доз. Еще раз призываю всех вакцинироваться», — заявил чиновник.

Он также сообщил, что за последние сутки в Коми от ковида скончались 10 человек, один из них был привит.

«Это был пациент преклонного возраста с хроническим заболеванием легких», — уточнил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сроки обязательной ковид-вакцинации продлены до 1 февраля 2022 года.