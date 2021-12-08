Москва, , 19:12 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров повышен в звании до генерал-полковника. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Юнус-Бек Евкуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», — говорится в тексте президентского указа.

Напомним, Герой Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров с октября 2008 года по июнь 2019 года возглавлял Республику Ингушетию, 8 июля 2019 года Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенант.

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