Астана, 8 декабря, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Узбекистан в случае успеха намеченных экономических реформ вполне способен стать фактическим региональным лидером в Туркестане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

«Оба государства, и Казахстан, и Узбекистан, являются региональными лидерами. Казахстан — экономически, Узбекистан — потенциально по многим параметрам. Демографическое лидерство его — бесспорно. Перспективы реализации масштабных реформ, которые пытается осуществить с 2016 года президент Шавкат Мирзиёев, если их удастся реализовать даже на 60−70%, способны превратить Узбекистан из потенциального, латентного лидера региона в действительно практически работающий, практически влияющий на всех остальных региональный центр», — сказал эксперт.

Грозин отметил, что, кроме того, региональная политика Узбекистана за последнее пятилетие смотрится гораздо выигрышнее, чем политика Казахстана.

«Казахи традиционно себя воспринимали и воспринимают в качестве бесспорного регионального лидера, что и прозвучало прямым текстом на последней встрече президента Касыма-Жомарта Токаева с руководством МИД Казахстана, что «не надо стесняться нашего регионального лидерства, наоборот, надо его поддерживать, расширять, холить и лелеять». Видимо, это прозвучало потому, что на этом региональном уровне в отношениях с киргизами, таджиками, туркменами образовались в последние годы если не дыры, то серьёзные пустые места, которые всё это время активно заполнял Ташкент», — заявил эксперт.

Грозин считает, что политика нового руководства Узбекистана воспринимается всеми в регионе достаточно позитивно, и уже на мировой арене считают, что происшедшая за последние годы внутрирегиональная «разрядка» — это заслуга Ташкента.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане была подписана казахско-узбекская Декларация о союзнических отношениях.