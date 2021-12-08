Москва, 8 декабря, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина может впервые отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon, сообщил 8 декабря гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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Об этом он сообщил на пресс-конференции, проходившей после стыковки корабля «Союз МС-20» с МКС.

«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — сказал Рогозин.

По его словам, соответствующее решение в госкорпорации уже принято, при этом астронавт США может полететь на российском космическом корабле.