Лос-Анджелес, США, , 20:03 — REGNUM Актриса Миранда Косгроув раскрыла подробности съёмок ребута «АйКарли» (iCarly). Об этом 8 декабря пишет E!

Миранда Косгроув Скриншот с YouTube

По словам актрисы, в съёмках проекта примет участие актёр Джош Пек, известный по роли в сериале «Дрейк и Джош». Премьера шоу запланирована на июнь 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что оригинальный сериал «АйКарли» транслировался с 2007 по 2012 годы. Он выходил на телеканале Nickelodeon.

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