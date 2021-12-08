Лос-Анджелес, США, 8 декабря 2021, 20:03 — REGNUM Актриса Миранда Косгроув раскрыла подробности съёмок ребута «АйКарли» (iCarly). Об этом 8 декабря пишет E!
По словам актрисы, в съёмках проекта примет участие актёр Джош Пек, известный по роли в сериале «Дрейк и Джош». Премьера шоу запланирована на июнь 2022 года.
ИА REGNUM напоминает, что оригинальный сериал «АйКарли» транслировался с 2007 по 2012 годы. Он выходил на телеканале Nickelodeon.
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