Азербайджан, 18 октября, 2008, 16:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер выразил свое отношение к прошедшим в Азербайджане президентским выборами. Схеффер отметил, что приветствует прогресс в ходе президентских выборов в республике, передает АПА со ссылкой на пресс-службу НАТО. "Я приветствую сообщения международных наблюдателей от ОБСЕ , СЕ и Европарламента , указывающие на прогресс в ходе проведения президентских выборов в Азербайджане. Баку должен следовать этим достижениям и обратить внимание на выявленные недостатки. Азербайджан - давний и важный партнер альянса, и мы с нетерпением ждем продолжения и усиления нашего диалога и практического сотрудничества", - сказал генсек НАТО.

15 октября в Азербайджане прошли президентские выборы, на которых уверенную победу одержал действующий президент Ильхам Алиев . Он набрал более 80% голосов избираталей.