София, , 19:07 — REGNUM Действующее правительство Болгарии одобрило план выделения в общей сложности 334 тысячи левов ($193тыс.) для финансовой поддержки болгарских семей, чьи дети в возрасте от трех до шести лет не смогли попасть в муниципальные детские сады из-за отсутствия в дошкольных заведениях свободных мест. Об этом 8 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Детский сад Марина Каширская © ИА REGNUM

Как ожидается, в течение ближайших двух недель соответствующая компенсация будет выплачена родителям 798 детей в различных регионах Болгарии. При этом средства гарантируются только за период с 15 сентября до 31 октября нынешнего года.

Ранее правительство Болгарии уже выплачивало подобные пособия с января по май и с июня по сентябрь нынешнего года.

Согласно официальной информации, проблема с нехваткой мест в болгарских детских садах существует преимущественно в Софии: из нового списка субсидантов только две семьи не проживают в столице.

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