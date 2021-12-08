Москва, , 19:06 — REGNUM Потребительские цены в России в ноябре выросли на 0,96% по сравнению с предыдущим месяцем, а за январь-ноябрь текущего года — на 7,51%. Такие данные приводит 8 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инфляция в годовом выражении в ноябре ускорилась до 8,40% с 8,13% месяцем ранее.

За январь-ноябрь потребительские цены выросли на 6,53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, в ноябре продовольственные товары подорожали в среднем на 1,27% по сравнению с октябрём, непродовольственные товары — на 0,72%, тарифы на услуги выросли на 0,81%.

Рост потребительских цен на 1,1% и более в минувшем месяце зафиксирован в 34 субъектах Федерации. Наиболее существенный рост отмечен в Магаданской области — на 2,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 0,8%.