Москва, , 19:03 — REGNUM 8 декабря издание OwnGoal Nigeria сообщило, что 30-летний фланговый атакующий полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес готов вернуться в состав национальной сборной Нигерии. Однако футболист дал согласие играть за сборную лишь один год.

Виктор Мозес Андрей Пронин © ИА REGNUM

Всего в составе сборной Нигерии Виктор Мозес принял участие в 29-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Последним турниром для футболиста стал чемпионат мира 2018 года, проходивший в России.

В текущем сезоне Виктор Мозес сыграл в двадцати матчах за московский «Спартак», в которых забил два гола и стал автором трех голевых передач.