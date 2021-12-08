Москва, 8 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Знание», в ходе которой были объявлены 28 лауреатов в 15 номинациях. Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победил сразу в двух номинациях: «Лучший просветительский проект года» и «Лучшее просветительское мероприятие года».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Победителей в номинации «Лучшее просветительское мероприятие года» наградил Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

- это, в первую очередь, вдохновители, которые воодушевляют, передавая частичку своего огня, блеск своих горящих глаз и свою искреннюю веру в то, что они делают», - отметил Сергей Кириенко. Автор «Для нас было приятным откровением, что молодые ребята и девчонки готовы смотреть сложные лекции, готовы тратить на это большое количество времени. Мы, кажется, поняли очень важный ответ: им важна не просто сумма знаний, им важны глаза человека, личный пример. Люди, которые собрались в этом зале, все, кто представлен к номинации премии общества «Знание»,это, в первую очередь, вдохновители, которые воодушевляют, передавая частичку своего огня, блеск своих горящих глаз и свою искреннюю веру в то, что они делают»,отметил Сергей Кириенко.

Для получения награды на сцену вышла победитель первого и второго сезонов «Большой перемены» Елизавета Кочеткова, которая отметила, что проект очень изменил ее жизнь и жизнь миллионов ребят по всей стране. На премии «Знание» она присутствовала еще и в качестве номинанта на премию как автор собственного просветительского проекта — спектакля-дискуссии «Один», посвященного теме буллинга среди подростков.

Автор «Наш проект направлен на просвещение общества в отношении проблемы буллинга среди подростков. В основу сценария легли реальные истории, которые мы собиралив социальных сетях. И меня переполняет чувство гордости за нашу большую команду. Мы вместе поверили в возможность и реализовали проект, который показывает подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, что они не одни, такое бывает, и решение обязательно есть», — рассказала Елизавета Кочеткова.

Проект «Большая перемена» также победил в номинации «За лучшее просветительское мероприятие». Награду в этой номинации вручал Народный артист России Владимир Машков, который отметил, что «Большая перемена» должна становиться главным просветительским мероприятием каждого года».

Генеральный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский поблагодарил жюри за высокую оценку.

Автор «Для «Большой перемены» победа в номинации «За лучшее просветительское мероприятие» — это больше, чем просто награда. Это признание, что «Большая перемена» стала проектом, изменившим современное образовательное пространство. Конкурс запустился одновременно с пандемией и смог ответить на массовый запрос подростков и детей быть полезными. Сегодня «Большая перемена» — это не просто конкурс. Это огромная команда, настоящая семья, где важен талант каждого», — сказал Валерий Моргуновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.