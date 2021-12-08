Конкурс «Большая перемена» победил в двух номинациях премии «Знание»
Москва, 8 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Знание», в ходе которой были объявлены 28 лауреатов в 15 номинациях. Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — победил сразу в двух номинациях: «Лучший просветительский проект года» и «Лучшее просветительское мероприятие года».
Победителей в номинации «Лучшее просветительское мероприятие года» наградил Первый Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Для получения награды на сцену вышла победитель первого и второго сезонов «Большой перемены» Елизавета Кочеткова, которая отметила, что проект очень изменил ее жизнь и жизнь миллионов ребят по всей стране. На премии «Знание» она присутствовала еще и в качестве номинанта на премию как автор собственного просветительского проекта — спектакля-дискуссии «Один», посвященного теме буллинга среди подростков.
Проект «Большая перемена» также победил в номинации «За лучшее просветительское мероприятие». Награду в этой номинации вручал Народный артист России Владимир Машков, который отметил, что «Большая перемена» должна становиться главным просветительским мероприятием каждого года».
Генеральный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский поблагодарил жюри за высокую оценку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.