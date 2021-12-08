Сыктывкар, , 19:02 — REGNUM Ученые-химики из Коми существенно расширили область возможного применения наночастиц. Исследования показали, что при умелом обращении они могут помочь и в диагностике, и в лечении опасных заболеваний, сообщает ВГТРК «Коми Гор».

Под микроскопом (сс) Herney

«В чем преимущества наночастиц как носителей лекарственным форм? То есть, если мы берем стандартную таблетку, того же ибупрофена, то там доза очень высокая, а что усваивается, то совсем чуть-чуть. Всё, что не усвоилось, является раздражительным фактором в кишечнике, желудке и так далее. То есть оно организму, по большому счету, не нужно. В наночастице совсем немного этого вещества, оно адресно доставляется куда надо, соответственно, у нас меньше «лекарственного шока», — отметил заведующий лабораторией ультрадисперсных систем Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Пётр Ситников.

Ученые считают, что новые лекарственные формы помогут и при лечении деменции. Работу над таким препаратом совместно ведут три института: химии, физиологии и биологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году о возможности лечения рака при помощи наночастиц заявляли калининградские ученые.