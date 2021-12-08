Сочи, Краснодарский край, , 19:00 — REGNUM Тематику, продолжительность и общий характер беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно оценить положительно, сообщил 8 декабря журналистам греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Оценку премьер-министр дал на основании полученной от президента России информации.

Кириакос Мицотакис European People's Party

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После того, как состоялась его встреча с Путиным, Мицотакис на пресс-конференции ответил на вопрос, касающийся его оценки прошедшего накануне, 7 декабря, российско-американского саммита.

Мицотакис «Я считаю очень позитивным тот факт, что состоялась беседа, которая была продолжительной».

По словам греческого премьер-министра, если будет разработана «дорожная карта взаимной деэскалации» между Москвой и Вашингтоном, не возникнет ситуации, «которая отбросит нас на несколько десятилетий назад». Он высказал предположение, что перспектива такой деградации не находиться в сфере ничьих интересов.

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