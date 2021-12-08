Москва, 8 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В начале 2022 года президент Ирана может совершить визит в Россию, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Об этом российский президент сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Говорили по иранской проблеме, я рассчитываю, что мое приглашение будет принято президентом Ирана и в начале следующего года он сможет посетить Россию с визитом», — сообщил Путин.

О содержании возможного визита президент России не рассказал.