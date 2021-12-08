Липецк, , 18:59 — REGNUM В торжественной обстановке в большом зале администрации региона 55 юных жителей Липецкой области 8 декабря паспорта гражданина Российской Федерации. Как сообщает ИА REGNUM, церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Конституции РФ.

Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим школьникам Липецкой области Липецкаяобласть.рф

В администрацию региона пригласили школьников из всех районов и городов Липецкой области. Каждый из них уже достиг успеха в учебе, творчестве или спорте. Среди героев дня были активисты детских и молодежных общественных организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Поздравляя юных жителей региона со знаменательным событием, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.

«Слова «Мы — россияне» всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и соотечественников. Наши общие ценности — ответственность за будущее России, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям», — подчеркнул Игорь Артамонов на церемонии.

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России — паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.