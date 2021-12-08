Таллин, 8 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Заявляя о своей приверженности рыночным принципам, руководство скандинавских стран и Финляндии оказалось куда дальновиднее и принципиальнее в вопросах покупки электроэнергии, чем власти прибалтийских государств. С таким мнением известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.eeАлександр Чаплыгин выступил на своей странице в социальной сети Facebook.

Nastol.com.ua Электричество

Отвечая на вопрос «Почему в Швеции и Дании, которые тоже покупают электричество на бирже Nord Pool (энергобиржа Северной Европы — ИА REGNUM), цены ниже, чем в Эстонии», Чаплыгин сообщил: «Объясняю: шведы и датчане, когда выходили на биржу, обговорили для себя особые условия, которые позволяют им использовать собственную электроэнергию напрямую, без посредников».

«А Эстония вынуждена покупать через биржу даже электричество от Нарвских электростанций. Так что спасибо нашим правителям: сдали нас с потрохами», — отметил известный публицист.

С нынешней осени цены на электроэнергию в Эстонии уже неоднократно обновляли рекордные значения. Так, 6 декабря 2021 года среднесуточная цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже стран Северной Европы Nord Pool впервые превысила 600 евро за мегаватт/час.

Это новый исторический максимум, установленный буквально вслед за предыдущим: 29 ноября 2021 года средняя стоимость электроэнергии составила 263,96 евро за мегаватт-час.

До начала периода резкого роста цен на электричество в 2021 году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.