Буэнос-Айрес, , 20:16 — REGNUM Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и его чилийский коллега Андрес Алламанд 8 декабря подписали меморандум, в котором подтверждают, что «министры иностранных дел Аргентинской Республики и Республики Чили разделяют узы братства с момента их создания как республик на заре 19 века», укрепив тем самым отношения между странами. Меморандум был опубликован в газете Clarín y el Mercurio.

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Также было заявлено, что «Аргентина и Чили объединили беспрецедентный интеграционный процесс» и «перешли от сосуществования к проявлению устойчивой воли для создания отношений стратегического характера».

Министры также затронули Майпуский договор 2009 года, ставший «одним из центральных звеньев в структуре доверительных двусторонних отношений».

Этот договор «отразил твердое решение обеих стран двигаться к большей двусторонней интеграции с новыми механизмами и пространствами для сотрудничества».

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