Москва, , 18:51 — REGNUM Министерство финансов России на аукционе в среду, 8 декабря, разместило облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Providefin.ru

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в полном объёме — 30 млрд рублей — при спросе в 53,498 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 90,1597% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,59% годовых.

Таким образом, за восемь аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместило ценные бумаги в общей сложности на 181,5 млрд рублей.

При этом, согласно плану заимствований на внутреннем рынке, за весь IV квартал текущего года ведомство намерено разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.