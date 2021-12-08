Вашингтон, 8 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Законопроект об утверждении начальника полиции Аризоны Криса Магнуса на пост комиссара таможенной и пограничной службы США (CBP) одобрил Сенат Конгресса США. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

Граница между Мексикой и США

Сенат утвердил кандидатуру Магнуса на фоне того, как президент США Джо Байден столкнулся с проблемой рекордного числа арестов мигрантов на американо-мексиканской границе. Из-за этого его администрация подверглась двухпартийной критике. Шеф полиции Магнус возглавит ведомство численностью в 60 тыс. человек, которое отвечает за безопасность границ, торговлю и путешествия. Многие агенты CBP не поддерживают мягкий подход Байдена к иммиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, один из округов американского штата Техас, который пострадал из-за наплыва 30 тыс. мигрантов в начале сентября, заявил, что объединится с соседними округами, чтобы подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена и добиться принятия мер на южной границе.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Де Сантис подал новый иск против администрации президента США Джо Байдена из-за иммиграционной политики.