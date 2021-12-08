Кемерово, , 18:49 — REGNUM Российское общество «Знание» объединилось с Министерством экономического развития РФ для проведения серии бизнес-форумов, ориентированных на предпринимателей малого и среднего бизнеса. Форумы будут проходить в разных регионах страны в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут». Первый форум Бизнес «Знание» состоялся в Кемерове 7 декабря. Стать его участниками бесплатно могли все, кто хочет развить предпринимательские способности, увеличить продажи, стать лидером в своем регионе или запустить стартап. Мероприятие проходило в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес», и приглашенные эксперты делились опытом, как начинать дело, где искать клиентов, каких ошибок избегать.

Семинар Общества Знание Общество «Знание»

Городские форумы в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут» проводятся в 2021 году по всей России и посвящаются самым актуальным темам современности: истории и культуре, науке и инновациям, здоровью и личной эффективности, творчеству и построению карьеры. На лекциях и мастер-классах форумов известные специалисты-практики из разных отраслей, ученые, представители бизнеса и деятели искусства делятся опытом с молодежью и мотивируют на созидательную деятельность, самореализацию.

Форум Бизнес «Знание» в Кемерове стал частью проекта «Умный маршрут», но в отличие от предыдущих мероприятий, ориентированных на школьников и студентов, он был организован для людей от 30 лет и старше, которые хотят найти применение своим талантам и реализоваться в выбранной сфере. Этот бизнес-форум стал первым в серии совместных мероприятий Министерства экономического развития РФ и Российского общества «Знание» и прошел на базе Центра «Мой бизнес», где предприниматели получают организационную, консультационную помощь и финансовую поддержку. Сейчас таких центров более 250 во всех регионах России.

Серия форумов Бизнес «Знание» откроет предпринимателям по всей стране возможность бесплатно пообщаться с практиками в сфере бизнеса, задать вопросы, переосмыслить свои подходы к работе и получить советы для того, чтобы запустить стартап или ускорить развитие своей компании.

С приветственным словом к участникам форума обратилась заместитель Министра экономического развития Татьяна Илюшникова, которая рассказала, что Минэк совместно с обществом «Знание» разработали программу образовательно-просветительских мероприятий для предпринимателей и самозанятых в субъектах РФ, направленных на раскрытие и развитие управленческих и коммуникационных навыков, компетенций и знаний в сфере инвестиций, финансов, цифровизации бизнеса. Регионом для старта проекта был выбран Кузбасс, где у предпринимателей большой запрос на получение знаний в области универсальных личностных навыков (Soft skills), позволяющих легче выстраивать рабочий процесс на предприятии, общаться с коллегами и партнерами и находить эффективные решения даже в кризисных ситуациях.

Выступавший на открытии форума заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко отметил: «Новые навыки, знания, компетенции — это одно из условий, необходимых сегодня кузбасскому бизнесу. В Кузбассе ведется работа по созданию новой экономики, основой которой должен стать малый и средний бизнес. Для того, чтобы предпринимателям было удобно и комфортно работать в Кузбассе, мы продолжим работу над улучшением деловой среды. Однако какими бы комфортными для бизнеса не были условия, без современных знаний, технологий, актуальных тенденций развития, ни одна компания, на мой взгляд, не может развиваться успешно. Мы понимаем, что от развития каждой конкретной компании зависит развитие экономики всего региона. От идеи до эффективного старта каждый предприниматель должен пройти серьезный путь. Чтобы ошибок на этом пути было как можно меньше и нужны подобные форумы».

Поприветствовала участников бизнес-форума и начальник департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Елена Чурина, которая выразила благодарностьРоссийскому обществу «Знание» и Минэкономразвития России за то, что Кузбасс стал первым регионом для серии мероприятий, которые пройдут по всей стране с участием опытных экспертов в сфере бизнеса и организационного развития.

Хедлайнером форума в Кемеровесталэксперт в области создания эффективных команд и стратегий развития бизнеса Владимир Маринович. Основатель бизнес-школы «Вверх», инвестор, бывший генеральный директор и акционер компании GetTaxi (Gett) поделился рекомендациями, как можно усилить бизнес, если он уже есть, или создать новый, если об этом возникли мысли.

«Первое: детально просчитайте доходы и расходы и контролируйте цифры каждый день. Второе: разберитесь, что представляет собой ваш продукт, какую пользу он приносит людям. Создавайте эффективный конкурентный маркетинг: запускайте новые продукты, анализируйте конкурентов, сканируйте явные и скрытые потребности людей. Сделайте что-то такое, чего еще никто не делал в вашем городе. Шаг третий: систематизируйте развитие, четко прописывайте и корректируйте бизнес-процессы. Внедряйте прописанное в работу, чтобы не осталось на бумаге и все сотрудники точно знали, что должны делать. И обязательно автоматизируйте контроль исполнения процессов с помощью СRM-системы. Четвертый шаг: создавайте сильную команду — нанимайте, обучайте и адаптируйте, стимулируйте и мотивируйте. И пятое: актуализируйте и управляйте знаниями», — подчеркнул Владимир Маринович.

Онлайн-трансляцию выступления эксперта можно было увидеть на странице Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте», доступна запись лекции Владимира Мариновича.

Также в числе экспертов форума был основатель и генеральный директор Tango. Vision Павел Шершнев, он рассказал, какие преимущества дает малому и среднему бизнесу цифровизация. Предприниматель, бизнес-тренер и бизнес-консультант Дмитрий Ащепков разобрал с участниками 13 ошибок в продажах, которые убивают бизнес.

Тренды в статапах и способы поиска интересных бизнес-идей раскрыл руководитель направления по работе с партнерами молодежных акселераторов Сбера Антон Никифоров.

Президент Корпорации бизнес-тренинга Nezhdanov-group.ru Денис Нежданов посвятил свое выступление лидерской трансформации руководителя и бизнес-команды для удвоения эффективности бизнеса.

«На просветительские мероприятия по бизнес-направлению есть запрос и со стороны населения, и со стороны руководства Кемеровской области. Такие форумы очень нужны, чтобы малый и средний бизнес развивался, чтобы возникали новые идеи, чтобы молодежь шла в предпринимательство и оставалась в Кузбассе, поскольку возможностей для развития у нас очень много, во всех отраслях. Уверен, что и другим регионам такие бизнес-форумы будут полезны», — отметил депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов, координатор Кемеровского регионального отделения Российского общества «Знание» Александр Курасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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