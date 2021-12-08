Липецк, , 18:48 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов занял четвертое место в ноябрьском медиарейтинге губернаторов ЦФО компании «Медиалогия».

Игорь Артамонов Admlip.ru

В Липецкой области были отмечены высокие темпы вакцинации от COVID-19. Игорь Артамонов сообщал, что регион с самого начала прививочной кампании активно включился в работу.

«Достигнутые показатели — подтверждение того, что были приняты своевременные и правильные решения, к примеру, введение системы QR-кодов. Постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Всё это вместе с большой разъяснительной работой, проводимой среди населения, приближает нас к формированию необходимого коллективного иммунитета», — считает Артамонов.

Также СМИ сообщали, что администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Игорь Артамонов отметил, что стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительству арендного жилья в Липецке. Ещё одной темой стало выездное заседание оперштаба Минсельхоза, которое прошло в Липецкой области. Игорь Артамонов озвучил, что в регионе реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей.

«Одним из приоритетов в развитии АПК региона с 2014 года является тепличное овощеводство. За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта», — рассказал Артамонов.

Также глава региона выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6% с 1 января 2022 года, что приведёт к росту на соответствующий процент их заработной платы. Обсуждаемыми темами в СМИ также стали новости о том, что регион получил «Золотой каток» за реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» и выделении региону дополнительно 3,4 млрд рублей на медицину.