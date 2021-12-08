Москва, 1 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Более половины родителей в России (55%) считают сумму, которую потратили на подготовку ребенка к школе, слишком большой, терпимой — 41%. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 23%, приемлемой суммой на сборы ребёнка в школу является 5−10 тыс. рублей. 14% родителей считают нормой потратить более 10 тыс. рублей, 12% — 5 тыс. рублей и менее.

Около половины (48%) в 2020 году потратили на школьные товары больше, чем в 2019 году. Примерно такая же сумма вышла у 30% опрошенных, меньше — у 9%.

Опрос проведен 21−23 августа 2020 года. Опрошены 1000 родителей школьников во всех регионах России. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все родители в России (93%) одобряют возвращение школ к обычному очному формату обучения.

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