Бухарест, 8 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в окончательной редакции закон, предусматривающий снижение НДС на поставку дров и угля бытовым потребителям по всей стране. Об этом 8 декабря сообщило бухарестское издание HotNews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

Согласно официальной информации, в ближайшее время указанные материалы для школ, больниц, библиотек и частных хозяйств, не подключенных к системе центрального отопления, станут дешевле на пять процентов.

Ранее предполагалось, что нововведение вступит в силу уже с 1 декабря нынешнего года, однако из-за бюрократических проволочек документ был отправлен на дополнительную юридическую проверку.

Предполагается, что, благодаря законодательному акту, в зимний период 2021—2022 годов миллионы румын смогут сэкономить на отоплении. По некоторым данным, централизованной системы теплоснабжения нет в 30% регионов Румынии.