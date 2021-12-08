Москва, , 18:42 — REGNUM МИД России вручил посольству США ноту протеста по поводу возросшей военной активности США и НАТО и их воздушных провокаций над акваторией Чёрного моря, сообщила 8 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство США в Москве NVO

«В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», — говорится в комментарии по этому поводу.

Отмечено, что российская сторона призывает США и их сателлитов к обсуждению «путей снижения военно-политической напряженности».

«В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — подчёркивает МИД России.

Напомним, 3 декабря самолёт-разведчик США зашел в район маршрутов гражданских авиалайнеров над Чёрным морем, не отвечал на запросы и подверг опасности столкновения пассажирский авиалайнер, летевший по маршруту Тель-Авив — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент России Владимир Путин назвал блок НАТО враждебной структурой.

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