8 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 19:25 — REGNUM Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве стала площадкой, где поднимались самые острые проблемы российской системы здравоохранения. Участники мероприятия не ограничились одной констатацией имеющихся трудностей. По каждому аспекту был предложен целый спектр решений.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Одной из ключевых тем конференции стала система государственных закупок медицинских препаратов, изделий и оборудования. Сфера эта по мнению участников, нуждается в реформировании.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сергей Ванин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дмитрий Никитенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Нельзя одним и тем же законом регулировать закупку и гвоздей, и лекарств — эта позиция, приведенная во время дискуссий одним из участников, стала своего рода консолидированной позицией участников. В том, что действующая система закупки лекарств нуждается в доработке, были убеждены, если не все, то как минимум подавляющее большинство присутствующих на мероприятии экспертов.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Александр Элинсон Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Тимофей Нижегородцев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Александр Быков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Однако пробелы в контрактной системе стала далеко не единственной темой мероприятия. Обратили внимание участники встречи и на проблемы розничного рынка. Например, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, по причине пандемии из продажи внутри страны пропало около 50 различных международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

Максим Смагин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Не обошли на мероприятии стороной и бюрократические аспекты. Например, генеральный директор компании «ПРОМОМЕД» Максим Смагин обратил внимание на слабые стороны в вопросах государственного планирования закупки лекарств. Отсутствие спроса, чередующееся неожиданными и масштабными заказами, приводит к «коллапсу» рынка и дефициту лекарств, что больно бьет по потребителям. Для решения этой проблемы эксперт предложил организовать грамотную систему планирования закупок государством тех или лекарств.

Николай Соболев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Наряду с критическими оценками звучали и позитивные. Так, главный врач ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Николай Соболев обратил внимание на то, что качество лечения глазных болезней в России не уступает этому направлению медицины в таких развитых странах, как США, Япония и государства Евросоюза.

Дмитрий Павлюков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В свою очередь заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков сообщил, что, согласно проведенному исследованию, российское медицинское оборудование в плане надежности ничем не уступает иностранным аналогам.

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

IMG 9731 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Конференция «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень офтальмологии в России не уступает США и Евросоюзу — главврач