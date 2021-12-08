Москва, , 18:40 — REGNUM Если бы речь шла не о работнике магазина, а просто о человеке, доказать, что именно он нарушил масочный режим, ссылаясь только на фото, было бы трудно. Об этом 8 декабря заявил юрист Василий Воробьёв в интервью РЕН ТВ.

Продавец в медицинской маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Комментируя решение Верховного суда о штрафе магазину за то, что сотрудник был без маски, причём установлен этот факт был по фото, Воробьёв сказал:

«Требование нарушил работник магазина. А в случае с человеком нужно знать, что именно этот человек совершил нарушение. Именно для этого составляются протоколы. Например, это происходит в метро. Без протокола привязать фото о нарушении к конкретному человеку невозможно».

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