Москва, 8 декабря 2021, 18:40 — REGNUM Если бы речь шла не о работнике магазина, а просто о человеке, доказать, что именно он нарушил масочный режим, ссылаясь только на фото, было бы трудно. Об этом 8 декабря заявил юрист Василий Воробьёв в интервью РЕН ТВ.
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Комментируя решение Верховного суда о штрафе магазину за то, что сотрудник был без маски, причём установлен этот факт был по фото, Воробьёв сказал:
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