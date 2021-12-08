Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Присяжные в суде штата Нью-Йорк 8 декабря заслушают заключительные аргументы по делу о роли производителей лекарств AbbVie и Teva Pharmaceutical Industries в разжигании опиоидной эпидемии. Таким образом завершится судебное разбирательство, длившееся более пяти месяцев, сообщает Reuters.

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Суд хочет обязать компании оплатить расходы, направленные на борьбу с опиоидной зависимостью. В свою очередь компании утверждают, что соблюдали федеральные правила.

Согласно адвокатам фармацевтических гигантов, на рост рецептов на опиоиды повлияло изменение стандартов медицинских услуг.

Напомним, что суд рассматривает более 3300 жалоб, поданных правительствами штатов, а также местными органами власти по всей стране, которые обвиняют производителей лекарств и аптеки в игнорировании проблемы зависимости от опиоидных препаратов.