Буэнос-Айрес, , 20:13 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 8 декабря примет участие в ежегодной встрече Gzero Summit Latin America 2021, на которой специалисты, политические и деловые лидеры будут обсуждать актуальные геополитические проблемы региона. Участие примет также Хуан Себастьян Гонсалес, специальный помощник Джо Байдена по Латинской Америке. Об этом сообщает аргентинское информагентство Telam.

Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Встреча проходит виртуально 7 и 8 декабря, в ней принимают участие президент Эквадора Гильермо Лассо, министр экономики Бразилии Пауло Гедес, министр финансов и государственного кредита Мексики Рохелио Рамирес, президент Центрального резервного банка Перу Хулио Веларде, руководитель совета нацбеза Западного полушария Хуан Гонсалес, а также руководители и директора Евразийской группы организаций.

Gzero Summit — это форум, организованный Eurasia Group, на котором мировые деловые и политические лидеры собираются вместе, чтобы обсудить наиглавнейшие геополитические риски и возможности. На повестке дня — перспективы латиноамериканских стран и особенности их взаимоотношений с США, коронавирус, выборы, а также экологические вопросы.

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