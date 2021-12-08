Буэнос-Айрес, 8 декабря 2021, 20:13 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 8 декабря примет участие в ежегодной встрече Gzero Summit Latin America 2021, на которой специалисты, политические и деловые лидеры будут обсуждать актуальные геополитические проблемы региона. Участие примет также Хуан Себастьян Гонсалес, специальный помощник Джо Байдена по Латинской Америке. Об этом сообщает аргентинское информагентство Telam.

Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
Twitter.com/alferdez

Встреча проходит виртуально 7 и 8 декабря, в ней принимают участие президент Эквадора Гильермо Лассо, министр экономики Бразилии Пауло Гедес, министр финансов и государственного кредита Мексики Рохелио Рамирес, президент Центрального резервного банка Перу Хулио Веларде, руководитель совета нацбеза Западного полушария Хуан Гонсалес, а также руководители и директора Евразийской группы организаций.

Gzero Summit — это форум, организованный Eurasia Group, на котором мировые деловые и политические лидеры собираются вместе, чтобы обсудить наиглавнейшие геополитические риски и возможности. На повестке дня — перспективы латиноамериканских стран и особенности их взаимоотношений с США, коронавирус, выборы, а также экологические вопросы.

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