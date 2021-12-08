Архангельск, 8 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Администрация Архангельска и Мезенское дорожное управление оштрафованы за некачественную уборку дорог от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональноЙ прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По информации ведомства, на некоторых автомобильных дорогах Архангельска не убирался снег, а сами дороги не обрабатывались против гололеда. Кроме того, со стороны горадмина не было должного контроля за уборкой, а места для складирования снега не были оборудованы.

Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлой зимой мэрию Ярославля 340 раз оштрафовали за неубранный снег.