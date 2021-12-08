Париж, 8 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Во Франции задержаны двое злоумышленников, планировавших устроить серию террористических нападений на прохожих в период рождественских праздников, сообщает 8 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Они собирались ножами убивать случайных прохожих в особо посещаемых местах», — сообщает сайт телеканала.

Уточняется, что задержанным по 23 года, арестованы они были еще 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс.

Им были предъявлены обвинения и они остаются под следствием, проводящимся антитеррористической прокуратурой.