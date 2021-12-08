Липецк, 8 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Центр Липецкой области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Центра дополнительного образования «Лаборатория безопасности» стал лауреатом Всероссийского педагогического фестиваля межпредметных проектов по безопасности дорожного движения в номинации «Пешеход, убедись в безопасности». Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, фестиваль организован Министерством просвещения России совместно с ГУОБДД МВД России.

ИА REGNUM ПДД

На конкурс сотрудники Центра представили проект «Областная олимпиада школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука». Всероссийский педагогический фестиваль организован для выявления и трансляции педагогических межпредметных проектов по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Это не первое высокое признание заслуг липецкой «Лаборатории безопасности» на всероссийском уровне. Летом 2021 года региональный центр стал победителем Всероссийского форума уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка «Вектор детства».

«Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», — считает Игорь Артамонов.