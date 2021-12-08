Вашингтон, 8 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Бывший полицейский Ким Поттер 8 декабря предстанет перед судом в США по делу об убийстве афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер (Миннесота), сообщает Reuters. Кимберли Поттер, бывший офицер полиции, в апреле смертельно ранила Райта. Женщина заявила, что по ошибке использовала пистолет вместо электрошокера, когда стреляла в 20-летнего мужчину, пытавшегося скрыться на машине после того, как его остановила полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Смерть Райта спровоцировала протесты в Штатах, которые уже страдали от беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Сама Поттер отказалась признавать себя виновной по обвинению в непредумышленном убийстве первой и второй степени.

Напомним, что 20-летнего Райта застрелили после того, как он отказался останавливаться на машине по требованию полиции. Адвокаты подсудимой указали, что Райт сопротивлялся аресту и пытался скрыться. Поттер, 26-летняя ветеран полиции, ушла в отставку после происшествия.