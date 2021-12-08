Афины , , 18:15 — REGNUM Изменение климата и цифровой переход приведут к еще большему неравенству, если им не будут сопутствовать справедливое налогообложение и грамотная социальная политика, заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас на ежегодной встрече Американо-Греческой торговой палаты (AmCham) 7 декабря.

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По словам Ципраса, «развитие — это не просто цифры, мы должны пересмотреть его качественные характеристики, особенно если наша цель — жизнеспособное будущее для всех без исключения».

Ципрас сказал, что непрерывные экономические кризисы, пандемия и климатический кризис высветили ограничения и проблемы доминирующей до вчерашнего дня экономической и социальной модели.

По словам Ципраса, в то время как необходим новый подход к глобальному управлению и новые отношения между государственным и частным секторами по общим целям, греческое правительство «извергает экономические рецепты прошлого, которые потерпели неудачу и привели нас к банкротству». Правительство продвигает пропаганду о быстрых темпах роста экономики, заявил он, при этом «единственные вещи, которые движутся быстро и уверенно, — это рост цен, неравенство и отсутствие безопасности». Подавляющее большинство граждан не получит ничего конкретного от восстановления экономики, добавил он.