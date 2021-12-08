София, , 18:15 — REGNUM У каждого из партнеров по коалиционному правительству Болгарии в новом кабинете министров страны будет собственный вице-премьер, а у партии «Продолжаем перемены» («ПП»), возглавившей коалицию, таких министров будет два. Об этом 8 декабря со ссылкой на сопредседателя «ПП» Кирила Петкова сообщило «Радио Болгария».

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

Согласно официальной информации, для более эффективного контроля над работой правительства партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария» предложат по советнику при соответствующем министерстве.

Петков «Расширенный формат» правительства позволит предотвратить опасность однопартийного руководства отдельно взятыми ведомствами».

Как ожидается, указанные политические силы представят окончательный вариант соглашения по формированию правительства Болгарии до 10 декабря. Детали обсуждения отдельных кандидатур не разглашаются.

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