Новое правительство Болгарии будет представлено в «расширенном формате»
София, 8 декабря, 2021, 18:15 — ИА Регнум. У каждого из партнеров по коалиционному правительству Болгарии в новом кабинете министров страны будет собственный вице-премьер, а у партии «Продолжаем перемены» («ПП»), возглавившей коалицию, таких министров будет два. Об этом 8 декабря со ссылкой на сопредседателя «ПП» Кирила Петкова сообщило «Радио Болгария».
Согласно официальной информации, для более эффективного контроля над работой правительства партии «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария» предложат по советнику при соответствующем министерстве.
Как ожидается, указанные политические силы представят окончательный вариант соглашения по формированию правительства Болгарии до 10 декабря. Детали обсуждения отдельных кандидатур не разглашаются.