Липецк, 8 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Школьники Липецкой области победили в XI Всероссийском конкурсе научных работ в рамках Всероссийской конференции «Мой вклад в величие России», сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф Липецкие школьники стали победителями Всероссийского научного конкурса

Свои исследования экспертному совету представили десятиклассник гимназии № 1 Липецка Фёдор Воробьев и выпускник елецкой школы № 10 Максим Саввин. Фёдор Воробьев презентовал работу «Качественное определение синильной кислоты в косточках слив. Использование абсорбентов», а Максим Саввин — «Ландшафтный дизайн сквера им. А. С. Пушкина». Оба школьника стали победителями. Они получили знаки отличия и дипломы первой степени. Тезисы их работ будут опубликованы в официальных сборниках конкурсов.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», — считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс проводит региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» в соответствии с основными положениями «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов», утвержденной президентом Российской Федерации, в рамках национального проекта «Образование».