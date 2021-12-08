Вашингтон, , 20:19 — REGNUM В США утром 8 декабря около штаб-квартиры крупного новостного агенства Fox News был арестован мужчина по подозрению в поджоге гигантской рождественской елки в центре Манхэттена, сообщает Reuters.

Новогодние огни Алексей Колчин © ИА REGNUM

Охранники Fox News вызвали полицию после полуночи, увидев человека, забравшегося на елку.

По прибытию полиция обнаружила 49-летнего Крейга Таманаха, слезающего с дерева. Ему предъявлено несколько обвинений.

Пожарные вовремя потушили огонь и в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что на украшение 15-метровой елки у рабочих ушло более 20 часов.