Афины , 8 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Греческая швейная и текстильная промышленность восстанавливается и постепенно возвращается к нормальной жизни со второго квартала 2021 года, после трудного 2020 года, сообщила компания Greek Fashion в своем отчете 6 декабря.

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В отчете Greek Fashion говорится, что накопленная чистая прибыль 100 крупнейших предприятий сектора упала на 70% в 2020 году. Наиболее снизилась оборот продаж мужской одежды в прошлом году, в то время как продажи нижнего белья показали наименьшее снижение. Также упали продажи спортивной и повседневной одежды.

Анализ балансов 102 швейных предприятий показал, что их оборот в 2020 году снизился на 20,8% — до 592,1 млн евро, при этом валовая прибыль составила 215,3 млн евро (снижение на 25,7% по сравнению с 2019 годом), а рентабельность — 36%. Накопленная чистая прибыль составила 3,6 млн евро, что на 70% меньше, чем в 2019 году.

Оборот предприятий, осуществляющих деятельность на внутреннем рынке, снизился на 24,7% до 430,5 млн евро, валовая прибыль упала на 29% до 177,5 млн евро, а чистые результаты показали убыток в размере 8,0 млн евро, в то время как оборот предприятий-экспортеров снизился на 7,1% до 161,6 млн евро в 2020 году, валовая прибыль упала на 2,8% до 37,8 млн евро, а чистая прибыль выросла на 100% до 11,6 млн евро.

В период с января по сентябрь 2021 года розничные продажи на внутреннем рынке выросли на 24,7%, а экспорт вырос на 19,2%, что свидетельствует о том, что в отрасли наблюдается сильное восстановление.