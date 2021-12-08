Лондон, , 18:04 — REGNUM Причиной падения истребителя F-35 из состава авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Британии стал дождевик одного из членов экипажа корабля, сообщают 8 декабря британские СМИ со ссылкой на данные специальной комиссии ВМС.

Авианосец «Королева Елизавета» Brian Burnell George Hutchinson

По итогам расследования катастрофы было заявлено, что самолёт потерял скорость и упал при взлёте из-за того, что в воздухозаборник двигателя попал полиэтиленовый дождевик одного из моряков. Дождевик был сорван с члена экипажа авианосца сильным ветром.

Кроме того, британская пресса сообщает об аресте ещё одного члена экипажа авианосца, который опубликовал видеозапись падения истребителя в интернет-сетях.

На кадрах опубликованной им видеозаписи можно увидеть, как истребитель выкатывается за пределы палубы на весьма низкой скорости, затем происходит катапультирование лётчика.

Сообщается, что катапультировавшийся пилот зацепился парашютом за корпус авианосца, поэтому был спасён очень быстро.

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