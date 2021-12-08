Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен с 9 по 17 декабря посетит Великобританию, Малайзию, Индонезию и Таиланд, сообщает 8 декабря Reuters.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

В Великобритании Блинкен посетит встречу министров стран «большой семёрки», которая пройдет в Ливерпуле 10−12 декабря. Там американский дипломат проведет встречи как с членами «большой семёрки», так и со странами, прибывшими в качестве гостей, включая Австралию, Индию, Республику Корея и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Политики обсудят вопросы безопасности, включая наращивание российских сил на границе Украины, а также глобальную инфраструктуру и COVID-19.После, с 13 по 16 декабря, Блинкен отправится в Индонезию, Малайзию и Таиланд, где обсудит ряд региональных вопросов, включая ситуацию в Мьянме. 17 декабря на Гавайях он встретится с командующим INDOPACOM адмиралом Джоном Акилино.

Напомним, что INDOPACOM — это Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США.