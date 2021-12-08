Тула, , 17:59 — REGNUM Проект тульского музея названием «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» стал лауреатом первой просветительской премии «Знание». Вручение премии состоялось 7 декабря в Московском театре мюзикла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Проект тульского музея «Куликово поле» получил премию «Знание» Https://kulpole.ru/

Премия присуждается российским просветителям и просветительским проектам в самых разных областях в интернете, бизнесе, науке, спорте, экологии и др. Проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» победил в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — за него проголосовали более 10 тысяч человек.

Проект музея-заповедника «Куликово поле», а также МИА «Россия сегодня», представляет собой серию подкастов «Куликово поле: вопросы и ответы», которые раскрывают факты истории России. Всего в проект вошло шесть выпусков, рассказывающих о взаимоотношениях Москвы и русских княжеств накануне сражения, поединке Пересвета и Челубея, находках на поле битвы и методике их поиска, об утраченных реликвиях сражения и исследователях Куликова поля. Также в рамках проекта были представлены итоги исследования Судбищенской битвы, на месте которой работают археологи музея-заповедника.

Всего на соискание премии поступило 3053 заявки из 80 регионов России.