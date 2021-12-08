Нур-Султан, , 18:19 — REGNUM Предложения об экономическом сотрудничестве, содержащиеся в принятой 6 декабря казахстанско-узбекской декларации, во многом напоминают недавние экономические инициативы Казахстана в рамках ЕАЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев Akorda.kz

«Казахстан в этом году был и остаётся ещё председателем ЕАЭС. В январе президент Касым-Жомарт Токаев выступал с достаточно амбициозной программой председательствования. Предполагалась работа по пяти направлениям, плюс дополнительные моменты, касающиеся практической работы Евразийской экономической комиссии. И вот, что касалось токаевских пяти пунктов, то очень много похожего прозвучало в принятой сейчас декларации. Но только не на уровне ЕАЭС, а на уровне двухстороннего сотрудничества. Это касается партнёрства в экономической кооперации, создания совместных предприятий, работы над снижением таможенно-тарифных барьеров, но опять уже не по линии ЕАЭС, а в рамках двухсторонних отношений», — сказал эксперт.

Эксперт обратил особое внимание на создание торгово-логистических центров, задуманных по инициативе нынешнего премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Идея таких центров, предназначенных для усиления трансграничной торговли, сейчас активно продвигается президентом Токаевым.

Напомним, что 6 декабря в Нур-Султане между Казахстаном и Узбекистаном была подписана Декларация о союзнических отношениях, состоящая из 18 пунктов.