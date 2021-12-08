Москва, , 19:20 — REGNUM Американская администрация перечеркнула все старания официального Киева последних лет. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поддержка Минских соглашений как юридической основы переговорного процесса по Донбассу сохраняется, а газопровод «Северный поток-2» всё же будет введён в действие», — заявил эксперт.

«Вашингтон отказался от дальнейшего давления на этот проект», — отметил Неменский.

«То есть как раз по двум важнейшим для Украины темам приняты решения, перечёркивающие все старания Киева последних лет», — заключил политолог.