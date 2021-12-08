Эксперт: Байден перечеркнул все старания Зеленского
Москва, 8 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Американская администрация перечеркнула все старания официального Киева последних лет. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
«Поддержка Минских соглашений как юридической основы переговорного процесса по Донбассу сохраняется, а газопровод «Северный поток-2» всё же будет введён в действие», — заявил эксперт.
«Вашингтон отказался от дальнейшего давления на этот проект», — отметил Неменский.
«То есть как раз по двум важнейшим для Украины темам приняты решения, перечёркивающие все старания Киева последних лет», — заключил политолог.
Это полный провал Зеленского и его команды на внешнеполитическом направлении, дополненный ещё и подчёркнутым отсутствием украинского президента в списке лидеров стран, которым Байден позвонил сразу после переговоров. И единственное, чем приходится теперь успокаиваться Киеву — фиктивной победой над фиктивными российскими планами по фиктивному вторжению на Украину. Фиктивную Украину, уже хочется добавить.