Тюмень, , 17:57 — REGNUM Председатель думы Тюмени Евгений Заболотный сравнил граждан, выступающих против введения QR-кодов, с «уличным агрессивным меньшинством». Своё мнение он высказал в своём Instagram-аккаунте 8 декабря.

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Свой пост Евгений Заболотный посвятил тюменским общественникам, которые заявили на председателя областной думы Сергея Корепанова в Следственный комитет России. Напомним, они обвиняют спикера парламента в разжигании вражды в обществе, а также в распространении заведомо ложной информации.

Напомним, во время обсуждения введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте 26 ноября Сергей Корепанов позволил себе некорректное сравнение непривитых тюменцев с террористами.

«Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида. Поскольку, если шахид взорвёт на себе взрывчатку, он поразит людей, которые стоят рядом. А если невакцинированный человек будет с тобой рядом при непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь домой к детям, родным, близким», — заявил Корепанов.

Евгений Заболотный вступился за коллегу-парламентария.

https://www.instagram.com/evgenyi_zabolotnyi/p/CXOKPd_DYJK/

«Выступление Сергея Евгеньевича Корепанова на ноябрьском заседании областного парламента имело одну цель — сохранение здоровья каждого жителя Ямала, Югры, Тюменской области и России в целом, поэтому его позиция однозначно вызывает поддержку», — пишет Заболотный.

Что касается тех, кто направил заявление на Корепанова в СКР, то, по спикер думы Тюмени вопрошает, «не отголоски ли это самых спорных методов работы тридцатых годов XX века?».

«Видимо, не зря библейский Моисей водил народ по пустыне, чтобы из сознания людей среди прочего выветрились капризность и невежество, граничащие с мракобесием. Этот путь еще предстоит продолжить. Напомню, что борьба с пандемией не закончена, смертность от COVID-19 не уменьшается, всем нам необходимо выполнять рекомендации профессиональных вирусологов и врачей, а не уличного агрессивного меньшинства», — подытожил Евгений Заболотный.

Мнение председателя городской думы Тюмени вызвало массу гневных комментариев.

«Каким образом QR-код защищает от болезни?» — задаётся вопросом комментатор colibri_tyumen.

«Вы — наши представители и должны высказывать не своё личное мнение, а мнение народа! Агрессивное меньшинство — это вы!» — считает aandrew1a.

«Никто не может гарантировать, что вакцинированный человек здоров и не представляет опасности для других. Но в Вашей парадигме здоровый непривитый априори хуже больного привитого, распространяющего везде вирус», — отмечает alinochka_alexseeva.

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