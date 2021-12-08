Стокгольм, , 17:54 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на восемь. Данная информация была опубликована 8 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 184 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 222 892 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 335 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 640 880 человек старше 12 лет (84,6%), вторую — 7 226 767 (80,0%).

С начала пандемии в общей сложности 8 043 человека получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.