Берлин, , 20:17 — REGNUM Через несколько дней после разлуки с тренером Джесси Маршем немецкий профессиональный футбольный клуб «РБ Лейпциг» нашел нового наставника. В связи с этим Доменико Тедеско намерен отпраздновать свое возвращение в Бундеслигу. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

Доменико Тедеско станет новым тренером RB Leipzig. Телеканал Sky Sport News HD и газета Bild ранее заявили, что 36-летний футболист «собирается подписать контракт» с клубом саксонской Бундеслиги. В футбольном клубе пока ничего не комментируют.

Исполнительный директор футбольного клуба Оливер Минцлафф объявил о своевременном решении по вопросу назначения нового тренера.

«Наши переговоры проходят успешно, и мы чувствуем, что будущий тренер очень хорошо подходит команде», — отметил Минцлафф.

5 декабря Лейпциг объявил о расставании с тренером Джесси Маршем. Маршу пришлось уйти спустя 14 игр в национальном чемпионате. Одна из сильнейших команд Бундеслиги занимает лишь одиннадцатое место. Однако обыграв «Манчестер Сити», клуб как минимум обеспечил выход в Лигу Европы.