Штат Миссури, США, 8 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 8 декабря отправится в штат Миссури, чтобы разрекламировать свой инфраструктурный план, ставший предметом споров между партиями демократов и республиканцев, сообщает Reuters.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

Байден посетит транспортное управление Канзас-Сити, чтобы рассказать о законопроекте ценой в $1 трлн. Деньги должны пойти на новые дороги, мосты и общественный транспорт.

После долгих споров законопроект был принят Конгрессом в прошлом месяце. При этом стоимость плана была урезана.

В центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.