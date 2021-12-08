Берлин, 8 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Реструктуризация правления крупнейшей немецкой компании стала масштабнее, чем предполагалось изначально. Директор по продажам Audi Хильдегард Вортманн находит себе более тёплое место в Volkswagen. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

В течение нескольких дней члены наблюдательного совета компании спорили с боссом VWГербертом Диссом по поводу будущего исполнительного совета группы. Планируется несколько кадровых изменений.

55-летняя Хильдегард Вортманн, ранее возглавлявшая отдел продаж и маркетинга премиальной дочерней компании Audi, перейдет в состав правления Volkswagen Group. В своей новой должности Вортманн будет также отвечать за оказание услуг по мобильности.

Как и ее предшественник Герберт Дисс, Вортманн является бывшим сотрудником BMW. Там она сыграла ведущую роль в создании электрического бренда BMW i. Бизнес-экономист начала свою карьеру в Unilever, позднее она стала директором по маркетингу модного бренда Calvin Klein.

9 декабря наблюдательный совет VW должен принять решение о новых кадровых изменениях.