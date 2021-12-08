Москва, , 17:51 — REGNUM Житель Москвы Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы признал свою вину. Об этом 8 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, представители которой посетили предполагаемого стрелка.

Стрельба Alexas_Fotos

Мужчина сообщил, что пришел в МФЦ получать паспорт. Конфликт, с его слов разгорелся из-за требования к нему соблюдать масочный режим.

«Мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — цитирует его слова издание.

Представители ОНК заметили у Глазова синяки в области головы. С его слов, они были получены им при задержании. При этом предполагаемый стрелок сообщил общественным наблюдателям, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стрельбы в столичном МФЦ стали два человека. Еще четверо, включая ребенка, получили ранения.

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